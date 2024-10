Fünf Haftstrafen nach Österreichs größtem Betrugsprozess

Fünf Angeklagte im Prozess um das Betrugsnetzwerk EXW wurden am Mittwoch in Klagenfurt zu Haftstrafen verurteilt, fünf Personen freigesprochen. Urteile nicht rechtskräftig. Ermittlungen in der Causa gehen weiter.