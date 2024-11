„Es ist wie ein Trip in meine eigene Kindheit“, erzählt Estha Sackl über ihre Rolle in Julia Josts Roman-Dramatisierung „Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht“. Es ist ihre erste Hauptrolle, mit der die 33-jährige Schauspielerin derzeit in der Regie von Ute Liepold über die Bühne beziehungsweise die Stufen im kärnten.museum fegt. Und das Publikum mit ihrer kraftvoll-sensiblen Performance zum Mitsingen und zu Standing Ovations hinreißt.