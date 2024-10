Der 1000 Jahre alte Wald von Tarvis, der sich auf einer Fläche von 24.000 Hektar bis zur österreichischen und slowenischen Grenze erstreckt, gilt als eines der wertvollsten Naturgebiete in ganz Italien mit einer der artenreichsten Wildtierpopulationen, zu der auch Luchse und Bären zählen, in den Alpen. Diesen natürlichen Lebensraum, Teil des Naturparks und Biosphärenreservats Julische Alpen, kann man am Wochenende beim großen Waldfest in Tarvis näher kennenlernen.

Die Stadt lädt gemeinsam mit den Carabinieri Forestali (Forstpolizei/Bergwacht) und den Initiatoren des Progetto Lince (Luchs-Projekt) zu zwei Tagen voller spannender Vorträge, Filmvorführungen, Wanderungen, Musik und Kulinarik in der Via Romana und am Vorplatz der Carabinieri Forestali-Zentrale ein.

Erst Ende September wurde nahe der Kärntner Grenze ein Luchs ausgewildert. Das Luchs-Projekt ist auch wesentlicher Bestandteil des Waldfestes in Tarvis © Progetto Lince Italia/facebook

Los geht es sowohl am Samstag als auch am Sonntag um 10 Uhr mit einer Präsentation des italienischen Luchs-Projekts samt Kurzfilmen über den Wald. Um 11 Uhr stellt Maurizio Bait an beiden Tagen sein Buch „Alpi d‘Oriente - storie di uomini, donne, animali e foreste“ („Die Ostalpen - Geschichten von Männern, Frauen, Tieren und Wäldern“) bei den Carabinieri Forestali Forstpolizei (Cortile Carabinieri Forestali). Und um 15 Uhr wird das Jubiläum 70 Jahre Bergrettung gefeiert und um 16 Uhr steht wieder ein Kurzfilm über die Fauna des Walds und das Luchs-Projekt auf dem Programm.

Auf den Spuren der Bären

Für das Waldbaden mit Gulia Terlicher jeweils um 10 Uhr im Parco Cervi) und die geführten Wanderungen mit den Carabinieri Forestali und den Initiatoren des Luchs-Projekts am „Bear Trail“ (Treffpunkt jeweils um 11 Uhr im Parco Cervi) ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmelden kann man sich dafür in der App der „cittá di tarvisio“.

Musik und Kinderprogramm

Den ganzen Tag werden den Besuchern landestypische Kulinarik, Weine, Maroni und ein buntes Musikprogramm geboten. Um 11.30 Uhr treten die „Bierbusters“ in der Via Romana auf, um 11.45 Uhr lädt der Chor „Amici della Montagna di Ragogna bei den Carabinieri Forestali zum Konzert. Für sportliche Gäste bieten die Experten von mangartclimbing.it zwischen 10 und 12 sowie 15 und 17 Uhr Schnupperkurse im Sportklettern bei den Carabinieri Forestali an (bei Schlechtwetter im Palazzetto dello Sport in der Via degli Azzurri).

Kinder können um 14 Uhr unter dem Motto „Natur in deinen Händen“ den Wald spielerisch entdecken, am Sonntag gibt es für sie zusätzlich um 14 Uhr ein Kinderschminken zum Thema „Tiere des Waldes“. Und um 14.30 Uhr begeistert Märchenfigur „Faunella“ gemeinsam mit einer Elfe die kleinen Gäste. Den Abschluss des Festtages bildet jeweils um 17 Uhr ein Konzert: Am Samstag sind die Alphornbläser Valcanale zu hören, am Sonntag tritt der Männerchor Hohenthurn auf.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Julius Kugy-Kulturzentrum in der Via Principe di Piemonte statt.