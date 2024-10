Eishockeyfans lieben wilde Szenen. Aber so wild? Sicher nicht! Am Freitag musste die Rettung kommen, weil eine Zuseherin von einem Puck im Gesicht getroffen wurde. Sie erlitt während des VSV-Spiels in Villach schwere Verletzungen und wurde ins LKH gebracht. Wie geht es der Betroffenen? „Sie wurde ambulant betreut“, sagt Krankenhaus-Sprecherin Kerstin Wrussnig. Vom VSV heißt es, man habe mit der Dame beziehungsweise mit ihrer Familie Kontakt aufgenommen. „Sie hat einen Jochbeinbruch“, erklärt VSV-Geschäftsführer Martin Winkler