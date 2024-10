„Hauptsache drei Punkte“, wird man sich im Lager der Adler nach dem 5:3 über Vorarlberg gedacht haben. Schön anzusehen war es nicht, aber die Adler haben in den letzten zwei Spielen sechs Punkte in der eigenen Halle eingefahren und sich vom Tabellenende verabschiedet. „Ungemein wichtig für die Stimmung in der Kabine“ war es, wie John Hughes, dem drei Assists gelangen, betonte. Eklatante Mängel in der Defensive gilt es für den VSV weiter abzustellen, soll es weiter aufwärts gehen. „Einfach smarter und simpler spielen und in der Mitte aufpassen in Puckbesitz“, kennt Hughes in pragmatischer Manier die Lösungsansätze.