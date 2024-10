Es war am Samstagvormittag: Gegen 9.30 Uhr erstattete ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan die Anzeige, dass er in der Nähe eines Maisfeldes in der Gemeinde Friesach zwei schwarze Müllsäcke mit Cannabis aufgefunden habe. Die Müllsäcke, die von bislang noch unbekannten Tätern hier vermutlich zum Abtransport bereitgestellt waren, wurden von einer Streife der Polizeiinspektion Friesach sichergestellt.

Fünf Kilogramm Cannabis

Bei der sichergestellten Menge handelt es sich um ca. fünf Kilogramm Cannabis. Aufgrund der Auffindung im Nahbereich eines Maisfeldes wurde dieses kontrolliert - dabei konnte eine kleine Plantage mit weiteren Cannabis-Pflanzen aufgefunden werden. Die Pflanzen wurden in weiterer Folge abgeerntet und ebenfalls sichergestellt.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Sollte jemand etwas Verdächtiges gesehen haben, ergeht die Bitte, sich bei der Polizeiinspektion Friesach (0591332122) zu melden.