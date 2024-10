In der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr geriet in Velden am Wörthersee ein Nebengebäude, das als Werkstatt genutzt wurde, aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Durch Erstmaßnahmen des Besitzers und das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Werkstatt selbst brannte jedoch völlig aus.

Brandaus konnte um 4 Uhr gegeben werden. Es standen insgesamt vier Feuerwehren mit 46 Personen im Einsatz. Die Feststellung der Brandursache und Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.