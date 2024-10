Die Mehrheit der Singles vermisst körperliche Nähe wie Umarmungen oder Streicheleinheiten mehr als sexuelle Intimität. Insbesondere Männer scheinen regelrechte Zärtlichkeits-Junkies zu sein – sie verspüren im Alltag ein sehr großes Bedürfnis nach Körperkontakt und sehnen sich nach jemandem, der sie festhält und ihnen durchs Haar wuschelt. Frauen bekommen Umarmungen und Nähe häufiger bei Freund:innen oder innerhalb der Familie. Die Singles der Gen Z (junge Menschen der Geburtenjahrgänge von 1994 bis 2010) vermissen körperliche Nähe überdurchschnittlich stark, sie schaffen es aber auch besser, sich Berührungen und Zärtlichkeiten außerhalb einer Beziehung zu holen. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag von ElitePartner.at.

Sechs von zehn Singles fehlen Zärtlichkeiten wie Umarmungen oder Streicheleinheiten mehr als Sex (gleich viele Männer wie Frauen). Fast genauso viele (59%) sehnen sich nach jemandem, der sie in den Arm nimmt, ihnen durch die Haare wuschelt oder einen Arm um sie legt – alleinstehende Männer vermissen diese Berührungen stärker als Frauen (62% vs. 56%). Mehr als die Hälfte der Singles (55%) wünscht sich jemanden, um abends beim Fernsehen oder Einschlafen zu kuscheln; ebenfalls mehr Männer als Frauen (61% vs. 50%).

Insgesamt schaffen es Frauen deutlich besser, dieses Bedürfnis nach Berührung zu stillen, indem sie etwa Freundinnen und Freunde regelmäßig umarmen (Frauen 51% vs. Männer 44%) oder körperliche Nähe innerhalb der Familie – Kinder, Eltern oder Geschwister – bekommen (Frauen 50% vs. Männer 36%). Jeder zweite Mann gibt wiederum an, sich durch Berührungen selbst etwas Gutes zu tun, bei den Frauen sagen dies nur 40 Prozent.

Starke Sehnsucht nach körperlicher Nähe

Vor allem Singles der Gen Z sehnen sich nach körperlicher Nähe. Mit 59 Prozent verspüren überdurchschnittlich viele junge Menschen ein großes Bedürfnis nach Berührung im Alltag, verglichen mit dem Gesamtdurchschnitt (43%). Sieben von zehn Befragten wünschen sich jemanden, der sie hält, ihnen durch die Haare wuschelt oder einen Arm um sie legt (68% vs. gesamt 59%). Mehr als jede:r Zweite berichtet zudem von seelischer und körperlicher Anspannung aufgrund fehlender Berührungen (53% vs. gesamt 36%).

Wenn es darum geht sich Nähe zu holen, spielen bei dieser Altersgruppe neben Freundschaften auch Sexualpartner:innen außerhalb fester Partnerschaften eine bedeutende Rolle: Mehr als die Hälfte umarmt regelmäßig Freund:innen (56% vs. gesamt 48%) und jede:r Dritte stillt das Bedürfnis nach körperlicher Nähe durch Sex ohne Beziehung (36% vs. gesamt 22%).