„In einer kleinen Ortschaft ist das mit dem Dating nicht so leicht. Da kennt ja jeder jeden.“ Oliver ist bereit für die Liebe. Dating-Apps und Singlebörsen im Internet hat er ausprobiert, doch da war „nicht wirklich wer für mich dabei“. Der 41-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen ist bereits länger alleine, jetzt wünscht er sich eine Frau an seiner Seite.

An die Liebe auf den ersten Blick glaubt Oliver nicht. „Das ist eher ein Klischee. In der Realität schaut es aber anders aus als im Liebesfilm.“ Erst müsse man sich kennenlernen, schauen, wie man sich versteht. Eine gemeinsame Zukunft wäre für ihn aber trotzdem ein Traum. Dabei ist es dem naturverbundenen Kärntner nicht so wichtig, wie alt die Frau an seiner Seite sein soll: „Ob 35 oder 50, ganz egal. Ich bin eh draufgekommen, dass ältere Frauen mehr Lebenserfahrung haben. Und man lernt ja nie aus.“

© Privat

Ehrlichkeit und ein großes Herz

Oliver beschreibt sich selbst als „bodenständig, hilfsbereit, verständnisvoll, treu und loyal“. Von seiner Partnerin wünscht er sich in etwa dieselben Charaktereigenschaften und Werte. „Tierlieb sollte sie auch sein, ich habe einen zutraulichen Hund. Wenn sie auch einen hat, wäre das kein Problem. Die freunden sich sicher auch an.“ Generell ist dem 41-Jährigen der Charakter einer Frau am wichtigsten. „Ehrlichkeit und dass sie ein großes Herz hat.“ Optisch müsse es „schon passen“, aber das macht Oliver nicht an Haar- oder Augenfarben fest.

Vor allem soll seine Traumfrau aber offen ihre Gedanken, Wünsche und Meinung äußern können. „Ich will kein Schoßhündchen. Sie soll wissen, was sie will.“ Und was Oliver will, ist vor allem eines: „Ich arbeite sehr viel, da würde mir eine Frau ganz guttun, die mich ein bisschen rausreißt aus dem Alltag.“ Der 1,83 Meter große Kärntner ist in einer Produktionsfirma tätig, hat aber auch in seiner Freizeit alle Hände voll zu tun auf seinem Bauernhof.

© Privat

Da Oliver allerdings keine Tiere auf seinem Hof hat, wäre es auch kein Problem, gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Gerne würde er wieder in seine zweite Heimat Frankreich fahren, wo er 20 Jahre seines Lebens verbracht hat. „Aber auch Spanien oder Portugal würden mir gefallen.“

„Will sie keiner Gefahr aussetzen“

Wenn der handwerklich begabte Kärntner an die Zukunft mit seiner Traumfrau denkt, könnte er sich ein gemeinsames Leben auf seinem Hof vorstellen: „Ich habe hier genug Platz. Wenn sie gerne einen Garten für Blumen oder Gemüse hätte, kann sie den gerne haben.“ Auch über Kinder würde sich Oliver freuen: „Dann ist es hier etwas lebhafter.“ Eigene Kinder könnte er sich schon vorstellen, da die Risiken bei einer Schwangerschaft bei Frauen ab 40 aber steigen, ist es für ihn kein Muss. „Ich will sie auf keinen Fall einer Gefahr aussetzen.“ Wenns passt, würde Oliver mit seiner Herzdame auch vor den Altar treten.

Haushalt und Kochen könnte man sich aufteilen, „dann hat jeder auch noch Zeit für sich und wir beide für einander“. Eine Raucherin ist für den 41-Jährigen kein Problem: „Ich rauche auch, dann ist man sich einig.“ Auch ein gemeinsames Glaserl Bier oder Wein stört Oliver nicht, solange man es nicht übertreibt. „Ich werde aber nie sagen: Du darfst das nicht. So bin ich nicht.“