Drei bis zehn Minuten haben zwei Menschen Zeit, um sich kennenzulernen, dann rückt einer der beiden einen Tisch weiter und das Spiel beginnt von vorne. Am Ende entscheidet man anhand eines Kreuzes auf einem Zettel, welche der Dating-Partner man gerne wieder sehen möchte – oder man fragt bei einem anschließenden Umtrunk nach einer Telefonnummer oder einem Date unter vier Augen. Soweit das klassische Speed-Dating.

Yasmine Kraigher vom Alpakateam © Weichselbraun Helmuth

In Hallegg versucht man, einen Schritt weiterzugehen. Am 14. Juni wird hier erstmals eine Speed-Dating-Wanderung angeboten. Und das in tierischer Begleitung, denn statt Tischen gibt es Alpakas. „Nach zehn Minuten gehen die Männer quasi ein Alpaka weiter zur nächsten Frau“, sagt Organisatorin Sabrina Ragger. Nach der rund eineinhalb stündigen Wanderung durch die Hallegger Wälder gibt es einen Gin-Umtrunk und ein kleines Beisammensein. „Wer sich sympathisch findet, hat dann noch die Möglichkeit, sich weiter zu unterhalten und Nummern auszutauschen.“

Ragger ist davon überzeugt, dass sich die Anwesenheit der Tiere positiv auf das Kennenlernen auswirkt: „Alpakas strahlen eine große Ruhe aus und bringen alle etwas runter, das hilft auch gegen die Nervosität.“ Am Anfang suchen sich die Tiere meistens selbst „ihre“ Menschen für die Wanderung aus. Es herrscht also „Alpakawahl“.

© KK / Schlossalpakas

Für die Wanderung am 14. Juni gibt es bereits eine Warteliste, aber Ragger kann alle Singles beruhigen: „Wir arbeiten schon an einem nächsten Termin. Der wird, wenn wir genug Leute zusammen bekommen, Mitte Juli stattfinden. Und sonst dann im frühen Herbst, wenn es noch schön ist.“ Gesucht werden vor allem Männer und Frauen zwischen 30 und 50 Jahren. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 0664-881 023 01. Die Teilnahmegebühr beträgt 55 Euro.

Angst vor der Anstrengung der Wanderung müsse man übrigens nicht haben, denn es ist mehr ein guter Spaziergang. „Trotzdem nicht auf feste Schuhe und Insektenschutz vergessen“, empfiehlt Ragger.