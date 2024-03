„Vielleicht bin ich naiv, wenn ich an die große Liebe glaube, aber was anderes kommt für mich nicht infrage.“ Eva ist Single, aber nicht unglücklich damit. Langfristig wünscht sie sich schon einen Partner, „aber ich bin nicht verzweifelt auf der Suche“. Aber wenn der Richtige kommt, dann soll es keine halbherzige Geschichte werden, denn trotz ihres Berufs in der Finanzbranche ist sie eine Romantikerin: „Ich will eine Liebe wie bei Romeo und Julia, nur mit Happy End“, schwärmt die 37-Jährige.

Und von großen Romanzen kann sie ein Lied singen – oder viel mehr eine Oper. Eva liebt kulturelle Veranstaltungen, das Theater, die Oper. Das erste Date im Stadttheater Klagenfurt? „Ich würde das sehr charmant finden.“ Die Vorstellung, einen Mann auf diese Art persönlich kennenzulernen, gefällt der Oberkärntnerin, die sich aktuell in Klagenfurt niedergelassen hat, viel besser als ewige Chats bei Tinder und Co. „Bei Dating Apps hat man einfach schnell ein Bild im Kopf. Man stellt sich vor, wie er redet, wie er sich gibt. Und dann ist bei Date keine Chemie gegeben, dabei ist Anziehung das Wichtigste.“ Daher haltet Eva auch nichts von platonischen Beziehungen. „Dann kann ich gleich mit Freunden etwas unternehmen“, stellt sie klar.

© Kk / Privat

Keine Angst vor Bindung

Erst vor kurzem wurde die 37-Jährige von der Liebe enttäuscht. „Es begann stürmisch und leidenschaftlich, fast wie in einem Film, aber nach kurzer Zeit zog sich der Mann zurück. Seine Begründung war Angst vor Bindung.“ Darum ist es für Eva auch wichtig, dass beide bereit sind an der Beziehung zu arbeiten. „Ich möchte einen reifen Mann, der über Gefühle sprechen kann und Probleme anspricht, und nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich das Handtuch wirft.“

Die Kärntnerin liebt ihre Heimat, die Landschaft, die Kultur. In ihrer Freizeit ist sie gerne im ganzen Bundesland unterwegs: „Ich bin sehr unternehmungslustig und energiegeladen. Ich gehe gerne vom Skifahren und in die Therme im Winter, schwimmen und wandern im Sommer.“ Und das ganze Jahr über lässt sich Eva gerne zum Tanz auffordern – vor allem, wenn Schlager gespielt werden. Daher wünscht sie sich auch einen aktiven Partner, der es „dabei aber nicht übertreibt und jedes Wochenende auf einen Berg steigen muss“. Und auch für „Kuschelabende auf der Couch“ sollte Zeit sein.

Der Geruch muss stimmen

In der Pension dürften, wenn es nach Eva geht, auch gerne noch Hunde oder Katzen mitkuscheln, eine Tierhaarallergie sollte die Liebe ihres Lebens idealerweise also nicht haben. Und etwas ist ihr wichtig: „Bitte kein Raucher oder Männer, die in Parfum baden. Mir ist der Eigengeruch ganz wichtig. Ich erkenne dann an den freigesetzten Pheromonen, ob der Mann stimmig für mich ist, ob die Chemie stimmt.“

© Kk / Privat

Ihr Traummann ist größer als Eva, die mit ihren 173 Zentimetern auch gerne Stöckelschuhe anziehen würde. „Ich kuschel mich einfach gerne an eine starke Schulter an“, sagt sie verträumt. Zudem verkörpert er eine für sie perfekte Mischung aus bodenständig und elegant. Er sollte sich auch von nahen und fernen Ländern angezogen fühlen, dann die 37-Jährige betrachtet nicht nur das Leben als Reise, sondern reist auch tatsächlich gerne. Ihr nächstes Wunschziel wäre Südafrika – vielleicht ja dann mit dem Traummann an ihrer Seite.