Ursprünglich wollte Organisatorin Martina Sottovia maximal 15 Männer und 15 Frauen bei ihrem ersten Speeddating im Dezember vergangenen Jahres im Weingut unterhalb der Burg Taggenbrunn bei St. Veit zulassen. „Aber es haben sich so viele Leute gemeldet, dass es doch je 18 waren. Und alle sind gekommen, keiner hat abgesagt“, freut sie sich über den Erfolg dieser Premiere.

„Bis auf ein kleines Chaos, weil Männer manchmal nicht wussten, zu welchem Stehtisch sie als Nächstes gehen mussten, hat alles wunderbar geklappt.“ So seien einige Nummern ausgetauscht worden und „einige haben sich schon auf einen Kaffee, zum Schneeschuhwandern oder einer Skitour getroffen“, weiß die Organisatorin.

Drei neue Events

Bereits im vergangenen Jahr bekam Sottovia neue Anfragen für andere Altersgruppen. „Ein paar Leute über 60 haben mir schon im Dezember geschrieben, bisher wieder viele Damen.“ Und so gibt es jetzt drei neue Termine, für die nun Singles gesucht werden. Am 22. März geht es los mit der Altersgruppe „60+“, eine Woche darauf, am 29. März, treffen sich die 50- bis 60-Jährigen und am 5. April schließlich die 37- bis 49-Jährigen. „Wobei sich jemand mit 35 natürlich auch melden kann“, sagt Sottovia, die nach der letzten Veranstaltung sogar selbst ein Date hatte, wie sie verrät.

Neben dem Speeddating wird es wieder einen Champagnerempfang und ein Fingerfood-Buffet geben. Die Kosten belaufen sich auf 59 Euro pro Person, Anmeldungen werden von Sottovia telefonisch über die Nummer 0660-521 80 06 entgegengenommen.