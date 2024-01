Rechtzeitig zum Jahresbeginn hat die Online-Partnervermittlung „Parship“ den neuen Single-Atlas 2024 veröffentlicht. Zwischen Ende November und Anfang Dezember des Vorjahres wurden dafür mehr als 1500 Österreicherinnen und Österreicher befragt.

2,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zwischen 18 und 75 Jahren sind aktuell alleinstehend. Laut „Parship“ wünschen sich 1,5 Millionen Singles eine langfristige Partnerschaft. Speziell Männer (75 Prozent) hoffen darauf. Sie unternehmen auch öfters als Frauen aktiv etwas für ihr Liebesglück. Frauen hingegen vertrauen in punkte Liebe eher auf das Schicksal, das für sie entscheidet. „Eine positive und entspannte Grundhaltung macht es Singles oft leichter, einen ersten Schritt zu wagen und aktiv etwas für sein Liebesglück zu tun. Dabei macht es Sinn, im Vorfeld seine Erwartungshaltung zu überprüfen und möglichst authentisch und natürlich zu agieren“, so Parship-Psychologin Caroline Erb.

Schüchterne Oberösterreicher

Doch wo lernen Singles aus Österreich einen Partner/eine Partnerin kennen? Jeder Zweite unter 30 sei, so das Ergebnis der Studie, davon überzeugt, dass im Internet die größten Chancen bestehen, sich zu verlieben. Andere halten im Alltag aktiv die Augen offen, um einen Partner kennenzulernen. Viele gehen auch aus, in der Hoffnung jemanden kennenzulernen. Das trifft vor allem auf die Kärntner zu, wie „Parship“ in Erfahrung gebracht haben will. 45 Prozent der Kärntner hoffen, die Liebe fürs Leben beim Fortgehen zu treffen. Als besonders schüchtern erweisen sich die Oberösterreicher. 55 Prozent gaben an, sich schwer zu tun, jemanden anzusprechen. Bei 47 Prozent der Befragten aus Kärnten war das der Fall. Als besonders flirtfreudig erweisen sich hingegen die Tiroler (55 Prozent). Aber auch die Niederösterreicher (56 Prozent) und die Kärntner (50 Prozent) haben nichts gegen einen Flirt einzuwenden.