„Darf’s ein bisserl mehr sein?“ Oder in diesem Fall: „Darf’s ein bisserl mehr kosten?“ Unter dem Titel „Österreichs hochkarätigstes Dinner“ bietet das Falkensteiner Schlosshotel Velden derzeit seinen Gästen ein kulinarisches Erlebnis der – sehr hochpreisigen – Extraklasse. „Lassen Sie sich mit den feinsten und außergewöhnlichsten Zutaten verwöhnen und erleben Sie eine erlesene Raritäten-Weinbegleitung an den schönsten Orten im Falkensteiner Schlosshotel Velden. Ein Dinner, wie Sie es sich nicht zu träumen geglaubt hätten, untermalt mit persönlicher Live-Musik, wird Wirklichkeit.“ So heißt es auf der Website der Falkensteiner Group. Geschmaust werden kann an einem von fünf Plätzen im und um das Schlosshotel, wie etwa im Rosengarten, im hauseigenen Boot oder exklusiv in der Küche am eigenen Chefs Table. Wer es noch privater möchte, kann das Separee im Spa-Bistro im Bademantel oder die luxuriöse Suite bei Kerzenschein und Kaminfeuer buchen.

Die Kosten für dieses extravagante Erlebnis belaufen sich auf 16.900 Euro - für zwei Personen. Nach einem siebengängigen Menü mit hochwertigen, regionalen und außergewöhnlichen Zutaten folgt der Höhepunkt des Abends – oder des Mittags, denn das Menü kann für Dinner oder als Mittagessen gebucht werden: Schlosshotel-Juwelier Helmut Bretterbauer übergibt einen international zertifizierten einkarätigen Diamant zum Dessert. Mit Aufpreis kann dieser auch zu einem Schmuckstück verarbeitet werden. „Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, die ganz besonderen Momente im Leben festzuhalten und ihnen noch zusätzlich Glanz zu verleihen“, so Julia von Deines, Cluster Commercial Lead des Falkensteiner Schlosshotel Velden.

Das Erlebnis für zwei Personen - inklusive Erinnerungsfotos - kann ganzjährig über die Website des Hotels gebucht werden. Bis jetzt habe es, so von Deines, eine konkrete Anfrage für „Ein Diamant zum Dessert“ gegeben.