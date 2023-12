Die Wolfsberger Stadtwerke appellieren an einen Teil der Bevölkerung, kein Trinkwasser zu verwenden. „Aufgrund des starken Schneefalls vom vergangenen Wochenende und des damit verbundenen, länger andauernden regionalen Stromausfalles, wurde in Teilen Wolfsbergs eine knapp über dem Grenzwert liegende bakterielle Belastung im Trinkwasser festgestellt“, heißt es in der Aussendung der Stadtwerke. An der raschen Behebung werde gearbeitet. .

Betroffen sind folgende Bereiche der Stadt Wolfsberg: Priel, St. Thomas, St. Marein, Altendorf, Reinfelsdorf, Gries (ausgenommen LKH Wolfsberg), Reding, St. Johann, Maildorf und Kleinedling. Die betroffene Bevölkerung wird ersucht, als Vorsichtsmaßnahme das Wasser bis auf Weiteres nur in abgekochtem Zustand zu konsumieren (mindestens drei Minuten Siedetemperatur).

Nächstes Ergebnis am 14. Dezember

Für die Zubereitung von Speisen, zum Zähneputzen und Geschirrwaschen ist ebenfalls abgekochtes Wasser beziehungsweise Mineralwasser zu verwenden. Das Wasser darf in nicht abgekochtem Zustand nicht als Trinkwasser in Verkehr gebracht werden. Die nächsten labortechnischen Untersuchungsergebnisse sind für den 14. Dezember zu erwarten. Für die Bevölkerung gibt es ein Info-Telefon: 0800 998820.