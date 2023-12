Mit dem gebürtigen Feldkirchner Ralph Kollnitzer als Küchenchef startet das Gourmetrestaurant am Reiterhof Stückler in St. Margarethen ab 14. März 2024 wieder durch. Der junge aufstrebende Koch hat seine Ausbildungsjahre unter anderem bei Hubert Wallner und Andreas Caminada verbracht und war zuletzt Küchenchef beim 4-Hauben-Restaurant „Kräuterreich by Vitus Vinkler“.

Finalist bei Kochwettbewerb

Kollnitzer war auch Finalist im jüngsten „Junge Wilde“-Kochwettbewerb des Kochmagazins „Rolling Pin“. Über ein Stelleninserat dort fanden Kollnitzer und Reiterhof-Chef Andreas Stückler zueinander. „Kollnitzer hat sich bei uns beworben, da er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist“, erklärt Stückler.

Am 14. März 2024 wird der „Junge Wilde“ diese Herausforderung im Lavanttal antreten. „Das Gourmetmenü gibt es nur abends, mittags gibt es eine normale Speisekarte“, sagt Stückler, der sich auch „Falstaff“-Gabeln und „Gault & Millau“-Hauben durch seinen neuen Küchenchef erhofft. Das Restaurant bietet etwa 50 Personen im Restaurantbereich und 30 Personen im Barbereich Platz. Stückler ist auch noch auf der Suche nach Verstärkung: „Einen Jungkoch oder eine Jungköchin und Kellner/Sommelier nehmen wir noch auf.“