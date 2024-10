Am Mittwoch wurde eine Streife der Autobahnpolizei Klagenfurt auf die A2 im Bereich Knoten West in Richtungsfahrbahn Wien gerufen. Der Grund: Ein Auto im Baustellenbereich hat sich quer zur Fahrbahn befunden. Vor Ort angekommen, sahen die Beamten ein Fahrzeug, das in einem tiefergelegten Baustellenbereich stand. Der Lenker hatte gerade versucht zu wenden. Der Lenker, ein 48-jähriger Italiener, gab an, dass er aufgrund des Regens und der schlechten Sicht sowie fehlender Ortskenntnisse in den Baustellenbereich fuhr.

Alkoholisiert und auf der falschen Seite

„Als ihm die Beamten mitteilten, dass er gegen die Fahrtrichtung fuhr, konnten sie deutliche Alkoholisierungsmerkmale feststellen“, heißt es im Bericht der Polizei.

Der 48-Jährige wurde zum Alkotest aufgefordert, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Das gemietete Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Baustellenbereich geborgen werden, da ein Herausfahren aus dieser Lage nicht mehr möglich war.