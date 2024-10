Eine Kärntnerin wurde plötzlich zur Geisterfahrerin, weil sie dem Navi vertraut hat. Dem Radiosender Antenne Kärnten erzählte sie am Dienstag ihre Geschichte, um andere zu warnen. „Ich habe mich blind auf Google Maps verlassen und dann ist es schon passiert.“

Klagenfurter Schnellstraße

Die Autofahrerin war plötzlich im Gegenverkehr auf der Klagenfurter Schnellstraße, der S 37 unterwegs.. Anstatt sicher von Klagenfurt Richtung Friesach zu gelangen, habe Google Maps sie direkt in den Gegenverkehr gelotst. Die Frau hatte sich einfach zu sehr auf die falsche Wegbeschreibung verlassen und geriet so in eine lebensgefährliche Situation. Etwa 300 Meter sei sie als Geisterfahrerin unterwegs gewesen, dann fuhr sie ab und informierte die Polizei, erzählt die Betroffene. „Google Maps läuft auf der Stelle falsch. Das Navi hat mich ganz einfach in den Gegenverkehr der Schnellstraße gelotst“, fasst die Lenkerin zusammen. Entgegenkommende Autofahrer hätten sich angeblickt und gewarnt.

Achtung, falscher Weg

Das Team der Antenne hat die Wegstrecke auf Google Maps sofort redaktionell überprüft - auch dabei wurde die Strecke wieder falsch angezeigt. „Antenne Kärnten“ hat den Fehler an alle zuständigen Stellen weitergeleitet.