Der „Wörtherseeabschnitt“ in Kärnten auf der A2 zwischen Klagenfurt und Villach ist wie schon im Jahr davor das Autobahnteilstück mit den meisten Geisterfahrer-Meldungen, nämlich 23. Dieses Teilstück gilt seit Beginn der Aufzeichnungen als der Abschnitt mit den meisten Falschfahrern. Als „Geisterfahrer-Hotspot“ galt laut einer Erhebung von Ö3 erneut der Großraum Villach. Hier wurden auf der A2 (Südautobahn), der A10 (Tauernautobahn), der A11 (Karawankenautobahn) und am Knoten Villach in Summe 62 Geisterfahrer gezählt - das entspricht 14 Prozent aller Falschfahrer in ganz Österreich.