Die Trinkwassersituation in Klagenfurt ist unverändert. Nach wie vor konnte keine Ursache für die Verunreinigung mit Enterokokken, die vor mehr als zwei Wochen entdeckt wurde, gefunden werden. In Teilen der Stadt (siehe Karte) muss weiterhin das Trinkwasser mindestens drei Minuten lang abgekocht werden - oder man holt kostenloses Wasser am Messegelände ab. Rund 30.000 Personen sind nach wie vor von der Verunreinigung betroffen.