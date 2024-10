Am Mittwoch wurde das Wasser in einem weiteren Klagenfurter Stadtteil - konkret in Viktring - wieder als trinkbar klassifiziert. Zuvor wurde bereits im Norden von Klagenfurt das Leitungswasser wieder frei von Bakterien getestet. Nach fast zwei Wochen ist aber die Suche nach dem Ursprung der Fäkalbakterien noch immer komplex. Die wichtigsten Fragen und Antworten.