Eine Passage in der Aussendung der Klagenfurter Stadtwerke von Montagabend sorgt für Verwunderung. Dort steht: „Das Wasser in geöffneten Gebinden der Wasserausgabenstellen ist maximal drei Tage unbedenklich genießbar. Danach wird empfohlen, das Wasser zu entsorgen und neues Wasser am Messeparkplatz zu holen. Auch empfiehlt die Gesundheitsbehörde, das Wasser grundsätzlich kühl zu lagern.“