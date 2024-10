Nach außen hin ist es nur eine kleine Narbe, die daran erinnert. Aber nach innen wird die Heilung noch länger dauern. Bald ist es zwei Monate her. Anfang August wurde der Gastwirt in seiner Wohnung über dem Lokal überfallen, mit einem Hammer niedergeschlagen und ausgeraubt. „Ich hätte tot sein können, das war ihnen völlig egal“, erzählte er damals. „Es war ein Moment zwischen Leben und Tod“, sagt er heute. „Als ich letztes Jahr nach Bogotá in Kolumbien gereist bin, haben mich alle gewarnt, dass es so gefährlich sei. Aber da war nichts. Und daheim, im friedlichen Land, erlebst du so eine Brutalität.“