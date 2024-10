Zur wortwörtlichen Wiederholungstäterin wurde eine 26-jährige Lavanttalerin. In der Zeit von Mitte Mai bis letzten Freitag schlich sie sich mehrere Male in eine unversperrte Wohnung in Wolfsberg und stahl daraus diversen Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro, Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro und verschiedene Gutscheine ebenfalls im Wert von mehreren hundert Euro. Diese Diebstähle blieben lange Zeit unbemerkt.

Am Mittwoch kurz vor 15 Uhr konnte die junge Frau durch Beamte der Polizeiinspektion Wolfsberg bei einem weiteren Diebstahlversuch auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Einvernahme gab die 26-Jährige an, die Diebstähle wegen chronischen Geldmangels begangen zu haben. Den Goldschmuck habe sie bereits verkauft. Das gestohlene Bargeld sowie die Gutscheine konnten bei ihr sichergestellt werden.

Sie wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.