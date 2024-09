Eine Frau (48) aus dem Bezirk Spittal/Drau wollte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf ihrem Anwesen alleine ihre sieben Jahre alte Norikerstute mit einem etwa ein Zentimeter dicken Strick einfangen.

Vermutlich wegen ihres fehlenden Fohlens scheute die Stute und sprang zurück, wobei die Frau mit den Fingern am Strick hängen blieb .Sie erlitt dadurch eine schwere Verletzung und wurde nach der Erstversorgung durch First Responder und Rettungssanitäter des Roten Kreuzes Greifenburg vom Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.