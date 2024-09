Am Donnerstag gegen 15:.30 Uhr kam es in der Osttiroler Gemeinde Dölsach bei einem Firmengebäude im Bereich des Daches und des Kamins zu einer starken Rauchentwicklung und in weiterer Folge zu einem Brand.

Die alarmierten freiwilligen Feuerwehren aus Dölsach, Lavant, Nußdorf/Debant und Lienz konnten mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 89 Einsatzkräften den Brand erfolgreich bekämpfen. Die Brandursachenermittlung wurde noch während der Aufräum- und Nachsorgearbeiten der Feuerwehren durch einen Bezirksbrandermittler der Polizei aufgenommen.

Ein österreichischer Staatsangehöriger (39), der den ersten Löschangriff mittels Feuerlöscher versuchte, musste von der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Lienz verbracht werden.

Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind derzeit unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden.