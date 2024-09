Schwer verletzt wurde ein Klagenfurter (20) Mittwochfrüh bei einem Verkehrsunfall in Pertitschach, Gemeinde Keutschach am See. Laut seinen Angaben hat er in einer leichten Linkskurve, die er mit rund 70 km/h befuhr, vor sich auf der Fahrbahn einen nicht näher definierten flachen Gegenstand wahrgenommen. Als er diesem auszuweichen versuchte, verlor er bei Nebel und feuchter Fahrbahn die Herrschaft über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in weiterer Folge mehrmals auf der dortigen leicht ansteigenden Böschung.

Am Dach liegen geblieben

Durch die Überschläge wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 56-jährigen Klagenfurter, und blieb schließlich am Dach liegen.

Der 20-Jährige wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Beide Alkotests verliefen negativ.