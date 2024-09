Auch wenn mediale Recherchen und aktuelle Wahlplakate ein anderes Bild zeichnen: „Wir bilden in Österreich genügend Mediziner aus“, ist Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) überzeugt. Zudem habe sich die Studierbarkeit des Faches, also der Zugang zu Übungen und Laborplätzen, in den letzten Jahren deutlich verbessert, unterstrich Polaschek bei der Präsentation des Universitätsberichts. Argumentativ unterstützt wurde er dabei von Oliver Vitouch, Rektor der Universität Klagenfurt und Vorsitzender der Rektorenkonferenz. „Das Problem sind die Arbeitsbedingungen, für Landärzte, wie für Spitalsärzte“, sagt Vitouch und nennt auch die Abgänge in den Wahlarztbereich als Problem. „Wer glaubt, wir müssen nur mehr Mediziner produzieren, damit wir das Landarztproblem lösen, übersieht, dass es andere Arbeits- und Berufsbedingungen braucht“, sagt Vitouch.