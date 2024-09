125 Jahre ist das Gebäude alt, das bislang am Universitätsplatz 4 an der Uni Graz unter anderem die Gerichtmedizin und andere medizinische Institute beheimatet hat. Diese sind an die Med Uni Graz abgewandert, und deshalb wird nun das Haus generalsaniert und künftig zu einem Haus der Bildungswissenschaften.