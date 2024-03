Zugegeben, den Kaffee mussten sie sich selbst mitnehmen. Aber Dachterrasse, Liegestühle und einen erstklassigen Ausblick auf die Baustelle bekommen Simon Schretter und Jürgen Gotthardt gratis serviert. Also treffen die beiden Freunde einander auf dem Dach jenes Info-Containers neben der Grazer Uni, der im Inneren über die Baustelle informiert – und oben kleine wie große Baustellenbeobachter willkommen heißt. Hier neben der Harrachgasse wird ja die legendäre „Vorklinik“ abgerissen, damit ab 2030 Uni Graz und TU Graz im neuen „Center of Physics“ an einem Strang ziehen können.