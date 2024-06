Die ehemalige Vorklinik weicht, das „Center of Physics“ rückt nach: Die TU Graz und die Karl-Franzens-Universität bekommen nach langjähriger Kooperation mit dem Bau des „Graz Center of Physics“ ab 2030 einen gemeinsam Standort für beide Physik-Institute. Passend zum diesjährigen 20. Jubiläum des gemeinsamen Projekts „NAWI Graz“, bei dem die Naturwissenschaften der beiden Universitäten miteinander kooperieren, fand am 4. Juni der Spatenstich für die Aushubarbeiten der Baugrube statt. Ab Herbst 2024 sollen die Rohbauarbeiten anfangen.