Zum Helden wurde Samstagfrüh ein 79 Jahre alter Kärntner, der einen Einbrecher stellte und so lange fixierte, bis die Polizei eintraf.

Um 7.20 Uhr alarmierte eine 70-jährige Frau den Polizeinotruf und gab bekannt, dass ihr Mann (79) im Keller ihres Wohnhauses in Klagenfurt einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hätte und festhalte. Nach kurzer Zeit trafen mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos beim Wohnhaus ein und konnten aus dem Keller laute Schreie wahrnehmen.

„Sofort liefen die Polizisten in den Keller und stellten fest, dass der 79-Jährige einen jungen Mann mit Körperkraft am Boden fixierte. Die Polizisten übernahmen in Folge die Fixierung“, teilt die Polizei mit. Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes wurde der Mann, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, festgenommen. Durch die Rangelei mit dem Tatverdächtigen erlitt der 79-Jährige leichte Verletzungen.

Stark alkoholisiert

Der 22-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung konnte er noch nicht zum Tatverdacht einvernommen werden. Bei ihm wurde eine geringe Menge Kokain vorgefunden.