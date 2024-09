Er liegt zwischen der Straßenmeisterei Eberstein und dem Dolomitwerk, ist größer als der Fußballplatz des SV und den 1200 Einwohnern der Marktgemeinde wohlbekannt: Die Rede ist vom Riesen-Sandberg in Eberstein, der erst jetzt in seiner vollen Größe sichtbar ist, weil in der jüngeren Vergangenheit Rodungen stattgefunden haben. Wie groß die Lagerstätte der Dolomit Neuper GmbH bei der Görtschitz ist, was dort genau gelagert wird oder ob dort etwa Umweltbelastungen vorliegen - man weiß es nicht, weil Zweifel bestanden, wer zuständig ist.