Lea Reheis steht mit einem Putztuch auf einer Leiter vor einem Bus der Kärntner Linien und wischt damit fein säuberlich die Windschutzscheibe ab. Was aussieht wie die regelmäßige Busreinigung, ist in Wahrheit Teil eines wissenschaftlichen Projekts. Denn was die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Innsbruck danach mit dem Putztuch macht, hat mit einer klassischen Reinigung nichts mehr zu tun. Sie filtert kleinste Teilchen aus dem Schmutz und sichert so die DNA von hunderten Insekten, die sich im Laufe des Tages auf der Windschutzscheibe gesammelt haben.