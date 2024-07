In den vergangenen Jahrzehnten ist die Anzahl und Vielfalt der Insekten in Österreich dramatisch zurückgegangen. Um dem Rückgang entgegenzuwirken, werden vielfältige Maßnahmen ergriffen. Für die Bewertung und Verbesserung dieser insektenfördernden Maßnahmen ist ein angemessener Kenntnisstand über deren Vorkommen von Bedeutung. Von den geschätzten 40.000 Insektenarten in Österreich konnte bisher nur ein Bruchteil dieser Vielfalt untersucht werden. Hier soll ein neues Projekt Abhilfe schaffen.