Im Geopark Karawanken/Karawanke findet am Freitag und Samstag „das größte naturwissenschaftliche Forschungsevent Kärntens seit dem Bestehen der Aktion statt“, wie Christian Komposch vom Ökoteam nicht ohne Stolz betont. An die 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden beim Geo-Tag der Artenvielfalt erwartet. Neben Schülern und Biologiestudenten sind es vor allem Wissenschafter aus ganz Österreich, die an der Aktion teilnehmen. „Es geht darum, binnen 24 Stunden möglichst viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten zu erfassen“, sagt Komposch und fügt hinzu: „Es sollte heuer gelingen, mehr als 1000 zu dokumentieren.“