Endemiten gelten in der Tierwelt Kärntens als „die größte Besonderheit“ und führen ein unscheinbares Leben, das zunehmend in Gefahr gerät. „Es sind Arten, die weltweit nur in Kärnten beziehungsweise im Ostalpenraum vorkommen“, sagt Christian Komposch vom Ökoteam, einem Institut für Tierökologie und Naturraumplanung. Der Biologe hat kürzlich bei der Fachgruppentagung Zoologie des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten einen Einblick in diese faszinierende Welt der Lauf- und Kurzflügelkäfer, Spinnen, Weberknechte und Schnecken gegeben. „Die Tiere sind nicht flugfähig, deshalb haben sie nur ein winziges Verbreitungsgebiet“, konkretisiert Komposch. Die Eiszeit-Relikte kommen vornehmlich auf Berggipfeln vor. Von besonderer Bedeutung seien die Koralpe, die Karawanken, die Karnischen Alpen, Dobratsch, Gurktaler Alpen und die westlichen Hohen Tauern.