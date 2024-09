Bereits zum dritten Mal lud Vier-Haubenkoch Hubert Wallner Freunde und Stammgäste zu einem gemütlichen Zusammensein in sein Restaurant in Dellach. Es sollte ein ausgelassenes Fest und ein Dankeschön für seine Gäste und die langsam endende Saison trotz immer noch hochsommerlichen Temperaturen werden.

Österreichs junger, neuer Shootingstar Kayla Krystin aus Tirol konnte das Publikum von Beginn an mit ihrer Musik mitreißen und brachte Stimmung in den Nachmittag. Unterstützt wurde sie dabei auch noch von Jungstar Bernie Blank an der Trompete und Moderatorin Marika Lichter.

Wie es sich für einen der besten Köche Österreichs gehört gab es natürlich einiges zu verkosten. Die Gäste delektierten sich an den unterschiedlichen Essensstationen an Beef Tatar, Thai Garnelen und Austern und für alle, die es deftiger wollten, gab es Spanferkelsulz, Hühnercurry und Reisfleisch. Es war also für alle Geschmäcker und kulinarischen Vorlieben gesorgt. Außerdem präsentierten Winzer ihre Weinkreationen.

Erfolgreiche Saison

„Ich möchte mich sehr herzlich bei meinen Freundinnen und Gästen bedanken, die uns wieder eine wunderbare Saison am See ermöglicht haben. Es war nicht immer ganz einfach, aber glücklicherweise konnten wir alle an uns gestellten Anforderungen erfüllen“ zeigt sich Hubert Wallner zufrieden und blickt auf einige Erfolge: “Wir konnten auch mit dem Bistro Südsee unser Plansoll erreichen und unser jüngstes „Baby“, das Bistro Seensucht im Aenea Hotel in Sekirn hatte einen mehr als erfolgreichen Start. Und ganz besonders freue ich mich, dass unser Sohn Sebastian mit viel Liebe zum Beruf jetzt auch in meinem Team ist“

Groß war der Jubel unter den Gästen, als dann Star-Entertainer Gregor Glanz seinen Auftritt hatte. Der Wörthersee ist ihm schon fast zur zweiten Heimat geworden, denn in diesem Jahr konnte er hier mehrere, erfolgreiche Auftritte absolvieren.. Es wurde getanzt und mitgesungen und alle waren happy über diese perfekte Veranstaltung. Die Partystimmung war schnell angeheizt und die Terrasse wurde zur wunderschönen Tanzfläche.

Prominente Gäste

Mit dabei waren Gregor Glanz mit seiner Daniela Hentze und Sängerin Kayla Krystin, Bettina Weniger-Assinger mit Gatten Achim Weniger, die Unternehmer Anja und Kurosh Danesh, Hermitage Inhaber Hermann Unterkofler, Brigitte Glock, Yachtclub Vizepräsident Sen. Franz Iglauer mit Gattin Dani, Autor und Journalist Robert Buchacher, Sterneexpertin Helga Kuhn, die Haubenköche Sebastian Russler und Josef Simon Mühlmann und viele mehr.