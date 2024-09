Erschreckend rasch habe das Feuer an jenem 18. Mai 1917 in Pöckau um sich gegriffen. Begünstigt vom Westwind breitete sich der Brand im Dorf aus und äscherte es fast zur Gänze ein. Seinen Lauf hatte das Unglück um 8 Uhr abends in einem Wirtschaftsgebäude genommen.