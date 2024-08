Trockenheit und weitere Faktoren erhöhen die Gefahr für Waldbrände, das beschäftigt in den vergangenen Jahren auch die Feuerwehr in Kärnten immer stärker. „Die Einsätze werden mehr, darüber hinaus werden sie länger und schwieriger“, erklärt Stefan Wernig, Kommandant des Flugdienstes beim Landesfeuerwehrverband Kärnten. Zwar sei man im ersten halben Jahr diesmal etwas verschont geblieben, aber: „Unsere Waldbrand-Einsätze ziehen sich mittlerweile über das gesamte Jahr“, so Wernig. Besonders bei sonnseitigen Hängen müsse man auch im Winter vermehrt zu Waldbrand-Einsätzen ausrücken, gehäuft sei das auch im März und April der Fall.