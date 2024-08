Für bange Augenblicke sorgte am Dienstagabend ein Mann am Hauptbahnhof in Klagenfurt. Der 24-Jährige aus dem Bezirk St. Veit hantierte mit einer Waffe. Besorgte Passanten verständigten daraufhin die Polizei, bestätigt Kristina Kapellari, Sprecherin der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten. Während die Polizei ausrückte, ging der Mann zu einem wartenden Zug und setzte sich dort in ein Abteil. Minuten später bekam er Besuch und wurde von Polizeibeamten festgenommen. Er leistete keinen Widerstand. Bei dem 24-Jährigen, gegen ihn besteht ein aufrechtes Waffenverbot, wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt.