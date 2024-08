Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag auf der Apriacher Landesstraße (L 20). Ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau lenkte kurz vor 2.45 Uhr seinen Pkw in alkoholisiertem Zustand auf der Apriacher Landesstraße (L20), Gemeinde Großkirchheim, in Richtung Apriach. „Als er laut seinen Angaben einem Reh ausweichen wollte, kam er von der Straße ab“, heißt es im Polizeibericht. Der Mann stürzte mit dem Fahrzeug rund 150 Meter über eine steile Wiese ab. Da der Lenker nicht angegurtet war, wurde er aus dem Wagen geschleudert. Danach ging er wenige hundert Meter zu Fuß nach Hause und weckte seine Eltern, welche die Polizei verständigten.

Der 18-Jährige wurde in der Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung Winklern in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. „Ein Alkotest vor Ort war aufgrund von angeblich starken Schmerzen nicht möglich“, heißt es im Polizeibericht weiter. Schließlich konnte der Alkoholisierungsgrad doch festgestellt werden: Beamte der Polizeiinspektion PI Lienz führten im Krankenhaus eine Atemalkoholuntersuchung mittels Alkomat durch. Diese ergab eine starke Alkoholisierung. Der Oberkärntner wird angezeigt.

Fahrzeug gesichert

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Es wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Großkirchheim in dem steilen Gelände gesichert, sodass es nicht weiter abstürzen kann. Durch den Unfall wurde ein großer Felsbrocken gelockert, welcher von der Freiwilligen Feuerwehr Apriach gegen einen möglichen Absturz gesichert wurde.