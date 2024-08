Eine Bergtour endete für eine 35-jährige Frau aus Villach am Freitag im Krankenhaus. Gemeinsam mit einem Bekannten (37) war die Villacherin zur Hochalmspitze aufgebrochen. Beim Abstieg in Richtung „Steinernes Mandl“, Gemeinde Malta, hielt sich der Begleiter der Frau an einem Felsbrocken fest. Dieser löste sich dadurch und traf die 35-Jährige.

Die Frau erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades. Nach Erstversorgung durch ihren Begleiter wurde die Verletzte von der Crew des Rettungshubschraubers C7 geborgen und ins LKH Villach geflogen. Dort stellten sich die Verletzungen zum Glück als leicht heraus, sie konnte das Krankenhaus schon wieder verlassen.