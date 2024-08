Ein 63-jähriger rumänischer Pfleger wird laut Polizei beschuldigt, ohne Auftrag und ohne Wissen seines Pfleglings (56) Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro abgehoben und behalten zu haben. Die Tat soll sich im Bezirk Klagenfurt-Land zugetragen haben. Bemerkt wurden die Abhebungen von einem Freund des Opfers, welcher Unterstützung bei den Bankgeschäften leistet. Aufgrund eines Pflegerwechsels befand sich der Beschuldigte am Freitag zum Zeitpunkt der Anzeige bereits auf dem Heimweg in Richtung Rumänien.

„Durch rasche Ermittlungen der PI Pörtschach konnte der Standort des Mannes eruiert und dieser durch eine Streife der PI Oberwart angehalten werden“, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei seiner Vernehmung gab der 63-Jährige an, Bargeldbehebungen lediglich im Beisein seines Pfleglings getätigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.