Fast genau ein Jahr ist es her, dass die Trennung von Amira und Oliver Pocher öffentlich wurde. Seit dieser Woche ist nun auch der Scheidungstermin durch. Das Ehepaar Pocher geht jetzt ganz offiziell getrennte Wege. Über alle Details zur Scheidung habe man sich bereits im Vorfeld geeinigt, teilte man mit. Demnach zahlt der Comedian Unterhalt für die beiden gemeinsamen Söhne (3 und 4 Jahre alt) Unterhalt. Amira hingegen soll auf Unterhalt für sich selbst verzichten - und künftig offenbar auch auf den Namen Pocher. Das hatte ihr nunmehriger Ex-Mann ja bereits mehrfach nach der Trennung im Vorjahr gefordert. In der jüngsten Folge des Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“ spricht der 46-Jährige auch über den Scheidungstermin am Montag vor dem Familiengericht in Köln. Und er verkündet dabei, dass der Namensstreit mit Ex Amira (31) nun auch beendet sei. Laut Pocher soll die Kärntnerin wieder ihren Mädchennamen annehmen. Dieser lautet Aly.

Wann genau dies der Fall sein wird, bleibt offen. Auf Instagram nannte sich die Moderatorin am Freitag (2. August) jedenfalls nach wie vor Amira Pocher und nicht Amira Aly. Die 31-Jährige lebt mittlerweile in einer neuen Beziehung - mit Journalist und Fernsehmoderator Christian Düren.