Wie gut, dass an diesem warmen Sommerabend nur Küchenchef Arnold Wigoschnig hinter dem 260 Grad heißen Grill stehen musste, während zahlreiche Medienvertreter aus dem Print-, Online und Rundfunkbereich im idyllischen Ambiente des Bildungshauses Schloss Krastowitz in Klagenfurt unter schattenspendenden Kastanienbäumen mit Blick auf Kirchlein und Teich genüsslich speisen konnten. Natürlich spielte das heimische Rindfleisch der bäuerlichen Vermarktung „Kärntner Fleisch“, die gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer zum traditionellen Pressegrillfest geladen hatte, die Hauptrolle auf dem Teller und legte als zartes Beiried und saftiges Rib-Eye-Steak von der Biokalbin oder Kalb rosé Zeugnis ab von der Qualität, die in Kärnten produziert wird.

Es war ein geschmackvolles Dankeschön, das „Kärntner Fleisch“-Obmann Josef Fradler, sein Mitstreiter Bernhard Dolzer und Kammerpräsident Siegfried Huber servierten, verbunden mit der Bitte, die gute Partnerschaft mit den bäuerlichen Produzenten aufrechtzuerhalten. Landeshauptmann-Stellvertreter, Agrarreferent Martin Gruber plädierte für regionale Wertschöpfung und geschlossene Produktionskreisläufe. Wie immer war das beliebte „Pressegrillen“ ein Vorgeschmack auf das Rindfleischfest am Gut Ossiacher Tauern, das heuer am 11. August stattfindet und wo neben vielen traditionellen Spezialitäten und Grilltipps von Grillweltmeister Adi Matzek auch ein Asado vom ganzen Rind mit Partyköchin Yulia Haybäck geboten werden wird.