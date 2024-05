Plus 30 Prozent bei den Nächtigungen im März – der Frühling begann verheißungsvoll für die Betriebe im Tourismusverband Oststeiermark. 46 Gemeinden zwischen Pernegg im Murtal, Gleisdorf und Friedberg im Wechselgebiet gehören dazu, das Budget des Verbands beträgt rund drei Millionen Euro. Am Mittwoch präsentierten Geschäftsführer Stefan Schindler, Vorsitzender Oliver Felber und Nina Darnhofer (Tourismusgeschäftsstellenleiterin in Weiz) ihre Vorhaben und neue Projekte.