Insgesamt 760.000 Euro an Fördergeld und damit mehr als in den Vorjahren fließen heuer in die sieben steirischen Naturparke, wie Umweltlandesrätin Ursula Lackner jüngst in einer Aussendung informierte. Knapp 102.000 gehen dabei in die Oststeiermark an den Naturpark Pöllauer Tal – sehr zur Freude des Geschäftsführer-Duos des Naturparkvereins, Sabrina Wagner und Reinhold Schöngrundner. „Unser Fundament ist der Naturschutz, darauf aufbauend setzen wir auf Bildung, Regionalentwicklung und Erholung“, betont Schöngrundner.