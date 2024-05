Die ersten Campingäste sind bereits angerollt, jetzt wurde der neue Campingplatz in St. Lorenzen am Wechsel auch offiziell eröffnet. Mit dem „Lorenza Wechselland-Camping” schufen die Landwirte Irene und Werner Feldhofer einen 4500 Quadratmeter großen Platz, auf dem sich Camper zukünftig ausbreiten können. Zum Campingplatz gehören 25 Stellplätze, ein 100 Quadratmeter großes Sanitärhaus und ein Spielplatz. Außerdem entstand direkt an der Einfahrt ein neuer Bauernladen, in dem Produkte aus eigener Produktion und aus der Region angeboten werden.