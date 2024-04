Wie das Thermen- und Vulkanland zum beliebtesten Reiseziel der Wiener wurde

Das Thermen- und Vulkanland gilt, knapp gefolgt von der Tourismusregion Oststeiermark, als beliebtestes Reiseziel der Wiener Touristen in Österreich. Die Sparkasse Pöllau freut sich über einen zweiten Platz beim „Sparkassen Award“. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.